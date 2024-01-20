Мишина поделилась, что впервые занялась любовью в машине.

Телеведущий Анатолий Анатолич, военный и модель Назар Грабар, актриса Ксения Мишина и ведущий Никита Добрынин раскрыли свою интимную тайну.

Украинские звезды рассказали блогеру Алине Шаманской, когда у них был первый секс. "В 18... а, возможно, даже в 19 лет", - сказал Анатолий Анатолич и добавил, что это случилось в Одессе. По словам Мишиной, она потеряла девственность в 18 лет в машине - в "Ладе".

"По большой любви был первый секс, я поступила в первый университет свой, я влюбилась в парня, мы встречались четыре года. Первый с ним секс был. Очень большая любовь. У него была машина...", - сказала звезда и уточнила, что тогда училась в Севастополе.

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Грабар поделился, что у него первый секс был в 19. Добрынин рассказал, что первый секс в его жизни также был в 18 лет.

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В мае прошлого года Ксения Мишина рассказала детали об отношениях с мужчиной, от которого у нее есть сын Платон.

Актриса отмечала, что встречалась с ним полтора года, уже строились планы насчет свадьбы, когда она забеременела. Мишина добавила, что потом отношение мужчины к ней изменилось - он начал ее оскорблять. Когда отношения максимально ухудшились, актриса ушла от отца своего ребенка.

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