Актриса сейчас находится на самоизоляции.

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала в инста-сториз, что заразилась коронавирусом.

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Теперь она вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом две недели будет находиться дома.

"Друзья, какая вкусная редиска! Если бы я не видела, что это редиска, то я бы даже не поняла, потому что у меня коронавирус. Вот так вот", - сказала Мишина.

Напомним, Ксения Мишина была главной героиней проекта "Холостячка". В финале шоу она выбрала сценариста "Квартала 95" Эллерта. После проекта пара вместе живет и воспитывает сына Ксении Платона.

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Автор: Диана Могилевич