Говорить о полной победе над болезнью, по словам пиар-менеджер Яны Богушевской, сегодня пока преждевременно.

Состояние певицы МакSим (Марии Максимовой), которая вышла из комы и даже начала общаться жестами, лучше.

Об этом сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская, передает Teleprogramma.pro.

"Ей получше. Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", - заявила она.

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В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.

Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы.

Автор: Денис Прядко