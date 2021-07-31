Состояние певицы МакSим (Марии Максимовой), которая вышла из комы и даже начала общаться жестами, лучше.
Об этом сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская, передает Teleprogramma.pro.
"Ей получше. Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", - заявила она.
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МакSим - состояние здоровья певицы
В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.
Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме.
Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.
Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы.