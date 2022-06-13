Певица шокировала публику откровенным номером.

Американская певица Кристина Агилера выступила на концерте, посвященном ЛГБТ-сообществу. Она вышла на сцену в блестящем платье и с фаллоимитатором на поясе.

Стоит отметить, что номер получился достаточно откровенным, так как балет подыгрывал Агилере, демонстрируя разные сексуальные позы.

Добавим, Кристина Агилера поддерживает ЛГБТ-сообщество. Однажды она сфотографировалась обнаженной на фоне радужного флага. Также она выступала за то, чтобы Верховный суд США прировнял увольнение гея или трансгендера с работы к нарушению законодательства.

Напомним, ранее Кристина Агилера выпустила первый испаноязычный альбом и показала новый клип.

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