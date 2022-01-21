В альбом Звезды вошло шесть треков.

Американская певица Кристина Агилера выпустила испаноязычный мини-альбом La Fuerza. В него вошло шесть песен.

La Fuerza - это первый испаноязычный альбом Агилеры за 20 лет ее творчества. Вскоре выйдут еще два EP на испанском языке.

Сама певица рассказала, что уже давно хотела "отдать дань уважения своим латиноамериканским корням" и сделала это с помощью музыки.

Альбом доступен для прослушивания на топовых платформах, в том числе и на Spotify.

Одновременно с выходом пластинки Агилера показала клип на сингл Santo, снятый венесуэльским режиссером Нано Гомесом.

Ранее известная певица Кристина Агилера обнародовала в социальной сети яркий снимок. На фото она позирует в черном платье-комбинации длины миди с глубоким декольте. При этом звезда сидит на песке и держит в руке свои белые локоны. В целом фото получилось очень ярким и сексуальным.

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