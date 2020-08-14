Чувственная Кристина Агилера снялась в нереальной фотосессии

Певица порадовала поклонников новыми фото.

Известная певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram новые фотографии.

Звезда предстала в необычном красно-черном платье в пол. Дополнил образ макияж, который Агилера чаще всего наносит - черные стрелки на глазах и красная помада. Волосы певица собрала в высокий хвост.

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Автор: Диана Могилевич