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Чувственная Кристина Агилера снялась в нереальной фотосессии

12:04, 14 августа 2020
Звезды
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Певица показала фото / instagram.com/xtina

Звезда предстала в необычном красно-черном платье в пол. Дополнил образ макияж, который Агилера чаще всего наносит - черные стрелки на глазах и красная помада. Волосы певица собрала в высокий хвост.

Певица показала фото / instagram.com/xtina

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Автор: Диана Могилевич

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