Чувственная Кристина Агилера снялась в нереальной фотосессии
12:04, 14 августа 2020Звезды
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Певица порадовала поклонников новыми фото.
Певица показала фото / instagram.com/xtina
Известная певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram новые фотографии.
Звезда предстала в необычном красно-черном платье в пол. Дополнил образ макияж, который Агилера чаще всего наносит - черные стрелки на глазах и красная помада. Волосы певица собрала в высокий хвост.
Певица показала фото / instagram.com/xtina
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