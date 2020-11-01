Певица показала новые фото.

Известная певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в черном латексном платье длины макси. На ножки она надела черные лаковые лодочки на высоком каблуке. Интересно, что к празднику Halloween она предстала в образе черта. На голову она надела рожки, а также подцепила себе хвост.

Дополнили образ высокие рукавички. Интересно, что блондинка Агилера решила сменить прическу. На фото она предстала с новым цветом волос - черно-каштановые. То ли это новая покраска, то ли парик - пока неизвестно.

"Невероятный образ", "Королева. Выглядишь сногсшибательно", "Икона", - написали фанаты.

Чем известна Кристина Агилера:

В 1999 году Кристина Агилера выпустила дебютный альбом "Christina Aguilera". Он сразу стал популярным

В 2001 году Агилера вместе с Пинк, Майей и Лил Ким производят настоящий фурор, записав кавер-версию знаменитой песни "Lady Marmalade" в качестве саундтрека к кинофильму "Мулен Руж"

Роковая песня певицы "Fighter" и гимн феминисток "Can’t Hold Us Down" смогли достигнуть первых строк в мировых хит-парадах

Кристина Агилера входит в число самых успешных исполнительниц нового тысячелетия

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Автор: Диана Могилевич