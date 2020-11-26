Крис Эванс / фото instagram.com/gorgeousevans
Известный актер, исполнитель роли супергероя Капитан Америка Крис Эванс сыграл на фортепиано и удивил поклонников музыкальным талантом.
Читайте такжеИзвестный актер посвятил татуировку своему псу (фото)Соответствующий видеоролик размещен в Instagram.
Актер исполнил композицию итальянского композитора Фабрицио Патерлини.
Поклонники актера восхитились игрой Криса: «Вау! Смотреть, как он играет… скрасил мой вечер», «Я всегда знал, что он так хорошо играет на пианино», «Мое сердце растаяло», «У тебя такой талант».
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