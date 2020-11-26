Актер исполнил на фортепиано композицию Фабрицио Патерлини.

Известный актер, исполнитель роли супергероя Капитан Америка Крис Эванс сыграл на фортепиано и удивил поклонников музыкальным талантом.

Читайте такжеИзвестный актер посвятил татуировку своему псу (фото)Соответствующий видеоролик размещен в Instagram.

Актер исполнил композицию итальянского композитора Фабрицио Патерлини.

Поклонники актера восхитились игрой Криса: «Вау! Смотреть, как он играет… скрасил мой вечер», «Я всегда знал, что он так хорошо играет на пианино», «Мое сердце растаяло», «У тебя такой талант».

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Автор: УНИАН