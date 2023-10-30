Сейчас с ней все хорошо.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно пережила хирургическое вмешательство, вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем самочувствии.

Знаменитость поблагодарила поклонников за беспокойство и заботу и сказала, что сейчас с ней все хорошо. Однако какую именно операцию она делала - артистка так и не призналась. Мишина лишь уточнила, что это была не маммопластика.

"Котики, большое спасибо за вашу заботу. Со мной все хорошо. Операция была плановой... и это была не грудь. У меня пока все гуд с этим вопросом", - написала Мишина.

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Стоит отметить, что Ксению выписали практически сразу после того, как она отошла от наркоза.

Напомним, ранее актриса Ксения Мишина показалась в больнице. Она рассказала, что ей сделали первую в жизни операцию и впервые она находилась под общим наркозом.

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