Она заявила, что сейчас все "хайпуют на войне".

Скандальная блогерша Анна Алхим высмеяла песни о войне и треки, которые называют "шароварщиной". Она не стала скрывать, что считает такое творчество "безвкусицей". Кроме этого, Алхим заявила, что ей лучше слушать песни предательницы Анны Asti, которая молчит о войне и выступает в РФ, чем хиты о победе, казаках и прочем.

"Есть украинские песни, которые мне нравятся. Они о любви, о еще чем-то, о каких-то чувствах. А "шароварщина" - это безвкусица. Это некрасиво. Музыка должна вызывать какие-то эмоции... Ты едешь в машине, слушаешь какую-то песню, а там какие-то там "гопаки"... Да, лучше Асти слушать!" - заявила блогерша на шоу "Трендсеттер".

По словам Алхим, в песнях предательницы "больше чувств", которые она может переложить на себя. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину инфлюенсер не скрывает, что не стала отказываться от песен россиян и артистов, перешедших на сторону врага. Сейчас же оказалось, что ей "надоели" треки о войне.

"Сколько можно петь о войне? Все об этом поют, все на этом хайпуют. Как ни песня, то о войне!" - пожаловалась блогерша.

Также Алхим заявила, что песни о казаках и войне гармонично выглядят в фильмах, а в реальной жизни якобы выглядят "по-деб*льному". По мнению девушки, такие треки "унижают" украинскую культуру.

"За*бали эти ракеты! В каждой песне эти ракеты. Это раньше, в ту эпоху, слушали песни и вспоминали войну. А сейчас у нас есть интернет... Так что, давайте слушать "шароварщину" и вспоминать, что у нас война?" - выдала блогерша.

Напомним, ранее Алхим устроила скандал из-за украинского языка.

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