Блогерша заявила, что украинцы якобы не должны отказываться от русского языка.

Скандальная блогерша Анна Алхим снова высказалась о языковом вопросе. Она заявила, что жители нашей страны якобы не должны переходить на украинский язык.

"Нет, не должны все разговаривать на украинском! Нельзя презирать того, кто не говорит на украинском языке... У нас сильная независимая страна, где люди могут вести себя свободно, никто не имеет права заставлять разговаривать на украинском. Даже если сейчас война. Те люди, которые хотели перейти на украинский язык, они перешли... Харьков всегда разговаривал на русском, Одесса разговаривала на русском. Что за давление? Я не перестану быть патриотом, когда буду говорить на русском языке", - выдала Алхим в новом выпуске шоу "Трендсеттер".

Певица Анна Тринчер, которая тоже стала гостьей проекта, пыталась доказать блогерше, что та ошибается. Впрочем, Алхим не слушала ни звезду, ни ее мужа Александра Волошина. Последний отметил, что украинцев, которые не отказались от русского языка, нужно "ласково позорить".

Эти слова возмутили блогершу. Она начала кричать, что не соглашается с Волошиным и отметила:

"Если я буду говорить на украинском языке, то война закончится?".

Блогерша отказывалась слушать аргументы и заявила, что война якобы началась из-за языковых споров. Ей объясняли, что для Путина вопрос русского языка стал лишь поводом, которым он пытается оправдать полномасштабное вторжение. Впрочем, Алхим заявляла, что люди вокруг нее все равно говорят на русском, даже на фоне полномасштабной войны.

Когда же блогерша услышала, что во многих странах, таких как Грузия, люди начали отказываться от языка агрессора, она заявила, что в Украине на государственном языке якобы говорят только во Львове и Ивано-Франковске. Волошин попытался объяснить Алхим, что в этом и есть проблема, ведь, например, не все говорят на украинском языке в Киеве. В ответ она выдала:

"Это бред, это нацизм. Вы нацисты!".

Реакция сети

Комментаторы возмутились словами блогерши. Под видео они пишут, что ее зря зовут на такие шоу. Также пользователи отметили:

"Зачем вы Алхим тащите в инфопространство? Человек с сомнительной репутацией и нарративами"

"На 16-й минуте выключил видео. Алхим просто позорит это шоу, невозможно слушать, если есть возможность, то замените ее"

"Скажите когда-то уже Алхим о том, как издевались и убивали за украинский язык, как сжигали книги и уничтожали украинцев для того, чтобы когда-то появилась такая, как она, и отстаивала здесь язык убийц".

Напомним, недавно Алхим назвала украинцев из западных областей "заводом дебилов".

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