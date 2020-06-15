Кортни Кокс - 56: чем известна Моника из "Друзей"

Актрисе исполнилось сегодня 56 лет.

Американской актрисе сериала "Друзья" Кортни Кокс 15 июня исполнилось 56 лет.

В сериале она сыграла Монику, лучшую подругу героини Джен Энистон Рэйчел. Стоит отметить, что в этом году "Друзьям" исполнится 26 лет.

Помимо сериала "Друзья", Кортни также известна по роли в голливудском хорроре "Крик". Интересно, что Кортни снималась в рекламе тампонов "Тампакс". Она была первой, кто произнес слово "месячные" на американском телевидении.

Также Кокс вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая "дорогая" телевизионная актриса. Стоит отметить, что за роль в многосерийной картине "Город хищниц" Кокс номинировали на "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале".

Кокс снималась во многих рекламных роликах, фильмах и сериалах. При этом для большинства любителей кино она запомнилась именно как Моника из "Друзей".

Как сообщал УНИАН, ранее HBO подтвердил выход нового эпизода сериала "Друзья".

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