Модель предстала в откровенном образе.

Популярная модель Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в откровенном образе.

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Девушка прогулялась по городу топе и прозрачной юбке длины миди, сквозь которую просвечиваются черные трусики с завышенной посадкой. Наверх Кортни накинула удлиненное пальто. А дополнила она такой образ лодочками на высоком каблуке.

Также Кардашьян предстала с ярким макияжем с акцентом на глаза. Чтобы сделать образ более ярким, она нанесла синие тени.

Кто такая Кортни Кардашьян:

Кортни появилась на свет 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе и стала первым ребенком в семье Кардашьян

Она является совладелицей нескольких бутиков, создателем собственных коллекций одежды и ароматов

В 26 лет красавица впервые появилась на телеэкранах, снявшись в проекте по сбору денег на благотворительность

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Автор: Диана Могилевич