Модель показала летние фотографии.

Известная модель Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в купальнике.

Звезда подобрала бежевый раздельный купальник, который подчеркнул ее пышные формы. Стоит отметить, что Кортни позирует, сидя у бассейна, а ножки она опустила в воду.

Кто такая Кортни Кардашьян:

Кортни появилась на свет 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе и стала первым ребенком в семье Кардашьян

Она является совладелицей нескольких бутиков, создателем собственных коллекций одежды и ароматов

В 26 лет красавица впервые появилась на телеэкранах, снявшись в проекте по сбору денег на благотворительность

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Автор: Диана Могилевич