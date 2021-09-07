По его словам, если Елизавета II пожелает выпить, например, за ужином, то это будет бокал ее любимого немецкого сладкого вина.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейд рассказал о том, какие алкогольные напитки употребляет Ее Величество Елизавета II.

Ранее пресса писала о том, что королева выпивает за день четыре алкогольных коктейля, но МакГрейд опроверг эту информацию и рассказал о настоящих предпочтениях королевы.

"Ей нравится джин с французским аперитивом дюбонне. Ее Величество не пьет каждый день. Она не просыпается утром и не пьет большой джин с тоником", - сказал шеф-повар.

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По его словам, если Елизавета II вдруг пожелает выпить за ужином, обычно это будет бокал ее любимого немецкого сладкого вина. При этом МакГрейд подчеркивает, что королева уже давно не пьет часто, что не вызывает сомнений, поскольку в апреле этого года королева отпраздновала 95-летие, пишет ТСН со ссылкой на Hello!.

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Автор: Иван Бойко