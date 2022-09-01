По словам шоумена, ранее он не замечал у Марченко пророссийского настроения.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, что ведущая Оксана Марченко выступала за украинский язык на телевидении, хоть и в повседней жизни общалась на русском.

Об этом он сказал на YouTube-канале SportArena.

"У нас с ней было несколько эпизодов, когда она говорила не переходить на русский язык в "Х-Факторе", даже если приехали люди не из Украины... Реально мы с ней об этом говорили. Она спрашивала: "Зачем ты переходишь?" Я отвечал: "Так человек приехал з-за Урала, он же ни бельмеса". А она говорила: "Это его проблемы, пусть учит", – высказался Кондратюк о Марченко, жене пророссийского политика Медведчука.

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Он добавил, что не замечал пророссийского настроения и у отца Марченко, который приходил на эфиры "Х-фактора" в вышиванках.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал о серьезной ссоре с Марченко.

"С Марченко мы поссорились весной 2014 года и перестали пить чай перед съемками – у нас была такая традиция: я приходил к ней в гримерку перед эфиром. Я написал пост в Facebook о Донбассе, она сказала, что не согласна со мной. Моя слабость заключалась в том, что я не пошел и не расторг контракт с телеканалом СТБ", - сказал шоумен.

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