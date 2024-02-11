Продюсер отдал свой голос за участника, с которым ранее сотрудничал.

Продюсер Игорь Кондратюк высказался относительно национального отбора на Евровидение в этом году и сказал, за кого отдал свой голос в "Дии".

По его словам, этот Нацотбор был удачным. Музыкальный продюсер Дмитрий Шуров, продолжил Игорь Васильевич, отобрал интересных артистов.

Кондратюк говорит, что ему понравились две группы - NAHABA и Ziferblat, певец Drevo и, конечно, MELOVIN, с которым ему уже приходилось работать.

"Я голосовал за MELOVIN. Я понимал, что победят девушки, ну такое бывает. Я решил, что должен поддержать парня, судьба с которым меня свела в проекте "Х-фактор". Классный, современный музыкант, который развивается. Не боится делать кричащие провокационные вещи", - сказал Кондратюк в интервью Radio UA Chicago.

При этом он считает, что победа на Нацотборе Alyona Alyona и Jerry Heil была очевидной. Отвечая на вопрос, удастся ли девушкам победить на самом Евровидении, Кондратюк сказал, что у них есть все шансы попасть в топ-5.

"У аІуопа аІуопа и Jerry Heil не плохая тема. Раскручены обе участницы дуэта. Я не удивился, что они победили. Действительно, странно, что такой отрыв. Ну давайте будем верить, пока не доказано обратное. На Евровидении их точно оценят", – добавил продюсер.

Напомним, ранее стало известно, кто главный конкурент Украины на Евровидении-2024.

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