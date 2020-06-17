цей матеріал доступний українською

Такого вы еще не видели: полураздетая Кончита Вурст свернулась калачиком (фото)

08:14, 17 июня 2020
Звезды
48 0
Кончита Вурст / фото instagram.com/conchitawurst

Читайте такжеНе узнать: Кончита Вурст удивила новым образом (фото)

Фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимке певец позирует лишь в нижнем белье и носках. Сидя на полу артист свернулся калачиком и прижал к себе ноги.

"Очевидно, вы начали заниматься йогой", "Том - ты художник во всем! Теперь я понимаю непреодолимое желание Микеланджело создавать красивые тела из камня", - поспешили прокомментировать поклонники.

Кончита Вурст / фото instagram.com/conchitawurst

Напомним,  эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла "Евровидение" в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евровидение#фото