Такого вы еще не видели: полураздетая Кончита Вурст свернулась калачиком (фото)

Эпатажный артист Том Нойвирт показал фото с минимумом одежды.

Звезда "Евровидения" Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, эпатировал поклонников новым снимков.

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Фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимке певец позирует лишь в нижнем белье и носках. Сидя на полу артист свернулся калачиком и прижал к себе ноги.

"Очевидно, вы начали заниматься йогой", "Том - ты художник во всем! Теперь я понимаю непреодолимое желание Микеланджело создавать красивые тела из камня", - поспешили прокомментировать поклонники.

Напомним, эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла "Евровидение" в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики.

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