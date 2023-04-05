Юмористов требуют "наказать".

Российские комики Гарик Оганисян и Александр Долгополов поглумились над убийством пропагандиста Владлена Татарского, который получил смертельный подарок в одном из кафе Петербурга. Ему принесли статуэтку с бомбой, а юмористы спародировали этот момент.

Так, Долгополов вышел на сцену с пакетом в руках, изображая Дарью Трепову, которая принесла бомбу Татарскому. Оганисян принял статуэтку из пакета и начал смеяться. Вместе с ним хохотал весь зал.

Видео с их выступлением в Берлине появилось в сети. На него отреагировали российские чиновники.

Видео дня

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова обратилась к главе следственного комитета Бастрыкину с просьбой "проверить действия стендап-комиков". По данным российских Telegram-каналов, на юмористов могут завести уголовное дело.

Помимо этого, комиков решили проверить на "экстремизм и оправдание терроризма". Шутка об убийстве Татарского настолько разозлила россиян, что теперь они требуют "наказания" для Долгополова и Оганисяна. Ими уже занялась и Генпрокуратура РФ.

Глава так называемой "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что пародия была "отвратительной". Она заявила, что своей шуткой юмористы якобы "оправдывают терроризм". Помимо этого, против них взбунтовалась еще и "Армия защитников отечества". Представители этой организации требуют, чтобы артистам запретили въезд в РФ.

Однако едва ли россияне сумеют наказать комиков. Оганисян выехал из РФ после 24 февраля 2022 года, а Долгополов сбежал еще давно, задолго до полномасштабной войны.

Напомним, ранее стало известно, что российский комик Галустян получил гражданство Армении, но быстро испугался хейта в РФ и попытался оправдаться.

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