Klavdia Petrivna показала, как выглядела до популярности (видео)

Совсем недавно девушка перестала скрывать свою личность.

Украинская певица Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко), которая долгое время оставалась загадочной личностью в мире шоу-бизнеса, недавно раскрыла неизвестные ранее грани своей карьеры.

В своем новом клипе на песню "Не лякай" она показала моменты из начала своего музыкального пути. В видео был вставлен архивный отрывок из Telegram, где она исполняет этот трек еще в колледже вместе с певцом Osty, который, как и она, позже стал известным.

В одном из эпизодов клипа Klavdia предстала перед зрителями без сценического грима и макияжа, что дало возможность увидеть её в естественном виде, когда она еще делала первые шаги в музыке. Клип, выложенный на YouTube, стремительно набирает популярность, и количество просмотров растет с каждым днем.

История, рассказанная в клипе, ведет зрителей от скромного акапельного исполнения песни в колледже до грандиозного концерта во Дворце спорта, на который пришло более 10 тысяч поклонников. Фанаты имели возможность наблюдать, как менялся стиль артистов и как благодаря трудолюбию можно достичь значительных высот.

"За кулисами у меня был сильный мандраж. Выйдя на сцену, я увидел такую отдачу от зрителей, почувствовал бешеную поддержку. Очень приятно, когда весь зал поет твои же песни в унисон. Все же творчество обладает магической силой собирать людей в одном месте и создавать незабываемую атмосферу. Благодарю каждого, кто разделил эти два дня с нами", — поделился Osty.

Напомним, ранее блогер показал, как выглядит Klavdia Petrivna в реальной жизни.

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