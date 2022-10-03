Киркоров признался, что ни разу не навестил больного Моисеева.

Путинист Филипп Киркоров пришел на похороны Бориса Моисеева, которые состоялись 2 октября. Он разрыдался у гроба и сделал неожиданное признание.

Оказывается, Киркоров был последователем Моисеева. Он рассказал, что на советсткой сцене было всего два человека с яркими шоу и запоминающимичя котюмами - Борис Моисеев и Валерий Леонтьев. И, конечно, Киркорову хотелось такой же славы, поэтому он брал пример с этих артистов.

Но, когда Борис Моисеев серьезно заболел, Киркоров о нем забыл. Путинист признался, что ни разу не навестил коллегу за все годы его болезни.

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"Ты оставил невероятный след в нашей жизни... Учил нас молодых, как надо относиться к большой сцене. Прости за невнимание. Я не могу простить, что за годы твоей болезни я тебя ни разу не посетил", - заявил Киркоров со слезами на глазах.

Смерть Бориса Моисеева

Известно, что Борис Моисеев пережил два инсульта. Первый раз это случилось с ним в 2010 году, а второй - в 2015. Последствия после перенесенных инсультов были тяжелыми - у него перестали функционировать рука и верхняя губа, а также он с трудом мог разговаривать.

Последние годы жизни он был отшельником. Лишний раз Моисеев даже на улицу не выходил. Кроме того, друг Бориса Моисеева рассказал, что смерть артиста предсказала гадалка.

Также известно, кому Моисеев завещал все свое наследство. Несмотря на то, что ходили слухи, мол, он оставит квартиру в Юрмале Кристине Орбакайте, - этого не произошло.

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