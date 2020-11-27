Кира Мазур возмутила сеть своей заметкой.

Украинская певица, участница Нацотбора на Евровидение 2019 Кира Мазур угодила в языковой скандал.

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Несколько дней назад она опубликовала в Facebook пост на русском языке. Подписчики начали ее критиковать и сравнивать с теми звездами, которые не придерживаются проукраинских взглядов. В связи с хейтом Мазур потом удалила пост и написала новый.

"Я разговариваю на четырех языках. И я за мир во всем мире. А еще я полностью всеми руками и ногами за Украину. Крым - украинский. Украинский язык - государственный. Донбасс - Украина. Слава Украине! Но! В нашем "демократическом многонациональном и независимом государстве" гнобят уже все и всех. Поэтому и трещит оно по швам, чего враг и желает. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, не зависимо кто ты и на каком языке разговариваешь, мы просто друг друга уничтожаем", - написала Кира.

Также она отметила, что нужно мотивировать людей и приучать к украинскому языку, а не насильно заставлять. Если постоянно кого-то хейтить за это, то результата все равно никакого не будет.

"Русский язык - часть нашей истории, хотите вы того, или нет. Это не хорошо и не плохо - это просто факт! Пол-Украины говорит на русском. Так что же мы с этой половиной сделаем!? Сами отправим их в Россию?" - написала Кира.

По словам певицы, она откровенный и честный патриот свой страны.

"Такого патриота как я - нужно еще поискать. Такого откровенного и честного человека - тоже. Уж простите меня за мою скромность. Но кому нужен "имидж"... Для меня это = лживость. Понятие "патриотизм" ужасно изуродованное и отдает чем-то мерзким теперь. Короче, я буду собой и мне наср*ть. Я писала, пишу и буду писать музыку, посты и говорить на всех языках, на которых могу и хочу. Именно такие у меня представления о демократической свободной стране", - резюмировала она.

Чем известна Кира Мазур

Ее творчество отличается эклектичным стилем - сочетание элементов украинского фолка с различными стилями музыки, который завершает уникальный голос и оригинальная манера исполнения

16 октября 2018 на аэродроме "5 океан" у Киева, певица KiRA MAZUR установила национальный рекорд Украины и стала "Первой певицей, исполнившей песню во время прыжка с парашютом"

С песней "Дихати" она приняла участие в нацотборе на "Евровидение 2019"

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Автор: УНИАН