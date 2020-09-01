Модель опубликовала новое фото.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

На снимке девушка предстала в розовом раздельном купальнике. Звезда сфотографировалась полулежа на ступеньках в бассейне. Стоит отметить, что у Ким достаточно пышные формы, которые она часто демонстрирует.

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Автор: Диана Могилевич