Ким Кардашьян очаровала сеть фото с дочерью

Актриса опубликовала фото с дочерью.

Американская звезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию со своей дочерью.

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На кадрах мама с дочкой позируют в самолете. Актриса прижимает к груди свою маленькую дочь и та засыпает у нее на руках.

"Прижаться к моей Чи Чи", - написала Кардашьян.

Подписчики звезды реалити-шоу отметили, что фотографии очень милые, а маленькая девочка - сладкий ангел. Также фанаты не смогли пройти мимо шикарных ресниц дочери Кардашьян, отметив, что они очень длинные и красивые.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким Кардашьян и Канье Уэст шокировали фанатов новостью о своем браке.

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