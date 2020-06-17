Ким Кардашьян очаровала сеть фото с дочерью
10:10, 17 июня 2020Звезды
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Актриса опубликовала фото с дочерью.
Кардашьян показала дочь / фото instagram.com/kimkardashian
Американская звезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию со своей дочерью.
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На кадрах мама с дочкой позируют в самолете. Актриса прижимает к груди свою маленькую дочь и та засыпает у нее на руках.
"Прижаться к моей Чи Чи", - написала Кардашьян.
Подписчики звезды реалити-шоу отметили, что фотографии очень милые, а маленькая девочка - сладкий ангел. Также фанаты не смогли пройти мимо шикарных ресниц дочери Кардашьян, отметив, что они очень длинные и красивые.
Кардашьян опубликовала фото / фото instagram.com/kimkardashian
Как сообщал УНИАН, ранее Ким Кардашьян и Канье Уэст шокировали фанатов новостью о своем браке.
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