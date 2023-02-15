Пара вместе уже более 20 лет, но не теряет сил и желания веселиться.

58-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее 78-летний муж, актер Майкл Дуглас, ошарашили фанатов. Они "зажгли" в ночном клубе.

Актриса показала видео с танцами на своей странице в Instagram. Так супруги отмечали День всех влюбленных.

Зета-Джонс и Дуглас "зажигали" под легендарный хит Benny Benassi Satisfaction. Супруги праздновали 14 февраля вместе со своими детьми. На видео все они неистово "отрывались" под известную песню. Поклонники пришли в восторг.

Видео дня

Фанаты пишут в комментариях, что в свои 78 лет Дуглас не потерял былую форму и до сих пор умеет "зажигать" получше некоторых молодых юношей. Также поклонники восторгаются идиллией между актрисой и ее супругом. Они поженились в 2000 году и вместе уже 22 года, каждое их фото или видео наполнено любовью и теплотой.

Что пишут комментаторы:

"Когда я вижу эту семью, моя вера в любовь возрастает"

"Танцующая богиня, с днем святого Валентина"

"Прекрасная семья, благословения вам, вы - пример для подражания".

Напомним, ранее стало известно, что сериал "Уэнздей", в котором Кэтрин Зета-Джонс сыграла мать главной героини, продлили на второй сезон.

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