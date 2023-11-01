Фрося Мельник, блестяще сыгравшая в сериале "Коло омани", стала жертвой травли.

Юная украинская актриса Фрося Мельник рассказала, как однажды ее в школе едва не избили. По ее словам, одна девочка ее унизила. Фрося сразу же обратилась за помощью к отцу.

Он посоветовал быть вежливой, но ограничить общение с девочкой, которая ее обидела.

"Через неделю я принесла в школу печенье, чтобы угостить одноклассников, ее тоже угостила. Тогда она спросила дружу ли я с ней, а я сказала, что нет, это просто знак вежливости, как меня и учил папа. Девочка на это очень обиделась и ждала меня в раздевалке со своей подругой. Она взяла меня за передки и сказала подруге бить. Но я с ними справилась, потому что папа всегда меня учил защищаться, когда надо. Они говорили становиться на колени и просить прощения, но я не стала этого делать", - поделилась актриса.

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Она добавила, что благодаря этой ситуации она смогла "включиться" в роль главной героини сериала "Коло омани". Девочка считает, что имеет много общего со своей героиней Соломией, ведь она также переживает буллинг в школе.

Актриса хочет поддержать и других детей, которые часто молчат о проблемах травли в школе.

Сериал "Коло омани" - что известно

27 ноября в 20:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера детективной мелодрамы "Коло омани" с Сергеем Стрельниковым и Екатериной Варченко в главных ролях.

Новая лента - это история женщины, которая пытается восстановить правду и всячески противостоит сложным жизненным обстоятельствам, чтобы вернуть собственного ребенка.

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