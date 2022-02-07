Роды произошли несколько дней назад, но звезда поделилась известием только сейчас.

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер родила второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта.

Радостной вестью звезда поделилась в Instagram.

Роды состоялись 2 февраля. Однако звезда рассказала о рождении второго ребенка только сегодня.

Дженнер опубликовала трогательное фото, на котором детская рука, вероятно старшей дочери пары Сторми, нежно держит маленькую руку новорожденного ребенка. У Кайли и Трэвиса родился сын.

В комментариях Кайли засыпали поздравлениями, а в сториз звезда поделилась роскошными цветами, которые прислали ей родные.

Имени ребенка Дженнер пока не назвала. За считанные часы фотографию лайкнули более 11 млн пользователей.

Кстати, 1 февраля родилась дочь Кайли и Скотта - 4-летняя Сторми.

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Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени.

Кайли успешно ведет свою Instagram-страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звезд Instagram. В 2019 году журнал Forbes оценил ее состояние в 1 миллиард долларов, что делало ее самым молодым миллиардером в истории.

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