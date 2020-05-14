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Супермодель Кендалл Дженнер сверкнула грудью в полупрозрачном кружевном белье (фото)

10:34, 14 мая 2020
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Кендалл Дженнер порадовала фанатов откровенным снимком / Instagram Кендалл Дженнер

На своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала снимок, на котором предстала в сексуальном образе.

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На снимке Дженнер позирует лежа на кровати в черном кружевном боди, сквозь которое просвечивается ее грудь.  

"Сделала макияж и прочее", - подписала фото Кендалл.

Ее фото набрало более шести миллионов лайков.

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Теги: #модель