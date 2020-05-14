Супермодель Кендалл Дженнер сверкнула грудью в полупрозрачном кружевном белье (фото)
10:34, 14 мая 2020Звезды
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На снимке Дженнер позирует лежа на кровати в черном кружевном боди, сквозь которое просвечивается ее грудь.
Кендалл Дженнер порадовала фанатов откровенным снимком / Instagram Кендалл Дженнер
Популярная амениканськая супермодель Кендалл Дженнер порадовала фанатов откровенным снимком.
На своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала снимок, на котором предстала в сексуальном образе.
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На снимке Дженнер позирует лежа на кровати в черном кружевном боди, сквозь которое просвечивается ее грудь.
"Сделала макияж и прочее", - подписала фото Кендалл.
Ее фото набрало более шести миллионов лайков.
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