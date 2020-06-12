Катя Осадчая в купальнике показала клубничку (фото)

На фото Осадчая позирует без макияжа на зеленой лужайке.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новое фото в купальнике.

На своей странице в Instagram Осадчая позирует на зеленой лужайке в черном купальнике с бюстгальтером без бретелей. На фото Осадчая позирует без макияжа, а в руках держит тарелку черешни и клубники.

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"Лето - самая прекрасная пора года", - подписала ведущая снимок.

"Катя ты супер, умеешь искренне радоваться жизни! Это дорогого стоит"; "Катенька, Вы така красавица! Просто невероятно нежная"; "И пусть весь мир подождёт"; "Нежная и хрупкая"; "Ягодка с ягодками"; "Катя огонь"; "А почему животик прикрыт?"; "Вы очаровательна!"; "Тот Горбунов таки счастливый мужчина"; "Ой какая красотка", - пишут подписчики Осадчей в комментариях к посту.

Как сообщал УНИАН, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят свой досуг на природе неподалеку от дома.

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