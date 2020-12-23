Телеведущая надела шикарное платье.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в роскошном изумрудном платье в пол со шлейфом. При этом платье выполнено с глубоким декольте, на которое нашита телесная ткань. Такие же разрезы и по бокам платья.

Также оно украшено тоненьким поясом, который подчеркнул талию Кати. Кроме того, телеведущая надела массивные сережки и корону.

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Автор: Диана Могилевич