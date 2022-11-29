Екатерина Осадчая рассказала, что постоянно получает много критики в своих социальных сетях.

Известная телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, что в своем блоге нередко получает критику. Определенной темы нет - недоброжелатели пытаются зацепиться за что угодно, лишь бы "уколоть" знаменитость. Сейчас она публично дала им всем ответ.

Ведущая программы "Светская жизнь" отметила, что сейчас у себя на странице столкнулась с новым видом хейта:

"Новый вид хейта. От тех, кто за границей, и работающих вдали от дома. Они желают никогда не почувствовать, что почувствовали они. Я уже начинаю коллекционировать разновидности упреков".

Екатерина возмущена тем, что люди критикуют всех и за все. Звезда говорит, что сейчас не то время, чтобы сеять вражду между украинцами - все должны коллективно думать о победе и приближать ее всеми возможными методами.

"Друзья, все, кто "был обо мне другого мнения", не хочет меня видеть, не нравится все, что я делаю, - отпишитесь и не смотрите. У нас так много дел до победы, что хейт точно не вовремя", – обратилась Осадчая ко всем недоброжелателям.

Чем Екатерина Осадчая занимается во время войны в Украине

После 24 февраля она организовала два проекта - "Пошук зниклих" и "Знайти своїх". Обе инициативы были нацелены на поиск пропавших из-за войны гражданских. Сейчас проекты разрослись и функционируют с поддержкой правоохранительных органов. Сама Катя недавно получила за это награду.

Напомним, Осадчая прокляла российских артистов, поддерживающих оккупацию городов Украины.

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