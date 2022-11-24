Знаменитость похвасталась этим в своем блоге.

Телеведущая Екатерина Осадчая, которая с первых дней начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ведет волонтерскую деятельность, получила награду от МВД.

Ведущая является куратором инициатив "Знайти своїх" и "Пошук зниклих". Проекты нацелены на то, чтобы искать пропавших из-за войны гражданских.

Известно, что обычная благотворительная акция звезды "Светской жизни" уже давно переросла во всеукраинскую программу. Ее поддерживает и Национальная полиция Украины.

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"Нас хотят сломать, заставить отчаяться, опустить руки… Чтобы мы не работали, оставили дела и отчаялись. Еще не понятно, что не выйдет? Сегодня была плодотворная встреча с МВД Украины. Благодарю Сергея Пантелеева за четкое сотрудничество, быстрое реагирование, новые подходы к поиску. Сегодня разработали еще несколько путей более плотного взаимодействия, будем внедрять. А в конце встречи неожиданно получила награду от Национальной полиции. Мне очень приятно. Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать, нас не остановить", - прокомментировала телезвезда.

О проектах "Знайти своїх" и "Пошук зниклих"

Это масштабные социальные проекты, помогающие украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения РФ на территорию Украины. Каждое утро в "Сніданку з 1+1" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже удалось найти своих родных.

Проект "Найти своих" транслируется в общенациональном марафоне "Єдині новини" по понедельникам в 21:30 и ежедневно в "Сніданку з 1+1" с 07:00 до 10:00, а в выходные - с 8:00 до 10:00 на телеканал ТЕТ, а также на YouTube.

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