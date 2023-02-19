Победительница ответила на критику Саши.

Катя Лозовицкая, которая победила в реалити "Холостяк" и получила заветное кольцо от Алекса Топольского, но вскоре с ним рассталась, наконец-то показала зубы. Модель ответила на критику другой участницы шоу - финалистки Саши Мудрой.

Лозовицкая не стала молчать, узнав о том, что ее снова полили грязью. Модель ответила на вопрос о том, что она думает о словах Мудрой.

Так, в недавнем интервью Саша Мудрая заявила, что между Алексом Топольским и Катей Лозовицкой не было химии. Она считает, что этот союз был ради статуса, а сама модель якобы очень скучная.

Видео дня

Катя ответила. Она заявила, что не смотрела это интервью и не интересуется жизнью других девушек. По словам Лозовицкой, ее совершенно не волнует критика.

"Да неинтересно мне это все. Я лично себе не позволяю публично давать оценку качествам, чувствам других людей, чтобы показаться лучшей. Остальное меня не волнует", - написала Катя.

Также она заявила, что если кто-то считает ее "скучной", то просто плохо ее знает. В целом, Лозовицкая спокойно реагирует на критику, но не дает себя обижать.

Напомним, ранее Топольский показал фото с новой девушкой. После расставания с Катей он был один, но теперь решил заинтриговать фанатов.

Вас также могут заинтересовать новости: