Украинская певица Тина Кароль регулярно радует своих фанатов откровенными снимками.

Певица Тина Кароль, которая активно ведет свои социальные сети, обнародовала в Телеграм-канале серию соблазнительных снимков в миниатюрном черном платье. Наряд украшен кружевами, что делает его ещё более сексуальным и женственным.

Поверх платья Кароль надела белый пиджак. Волосы у нее небрежно распущены, а на лице нанесен легкий повседневный макияж. Дополнила образ Тина кожаными черными сапогами на небольшом каблуке. Выглядит артистка максимально натурально.

На одном из фото Кароль сделала акцент на зоне декольте, которую данный наряд идеально подчеркивает.

Видео дня

Откровенные снимки исполнительница хита "Скандал" сделала в зеркало лифта.

Реакция соцсетей

"Красота!"

"Ничего себе! Вернулся этот стиль!"

"Какая красотка!"

"Это поджог, девочки!"

Чем Тина Кароль занимается во время войны

Знаменитая артистка не сбежала со страны, когда начались активные боевые действия. Певица сначала была в Киеве, а потом отправилась за границу для проведения благотворительных концертов - собирала деньги для в помощь украинцам.

Тина Кароль также время от времени показывает в блоге своего взрослого сына Вениамина. Поскольку мальчик учится в Великобритании, у них с мамой не очень часто есть возможность увидеться и провести время вместе.

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