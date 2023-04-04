Туриченко предал Украину и остался жить в России.

Украинский телеведущий Слава Демин, ссылаясь на слова своего источника, рассказал, что солист российской группы "Иванушки-International" Кирилл Туриченко получил российское гражданство.

Такое заявление он сделал в программе "Слава ПРО". Стоит отметить, что Туриченко родился в Одессе и даже встречался с певицей Тиной Кароль, однако если она всячески поддерживает Украину и собирает деньги на благотворительных концертах, то он перешел на сторону зла.

Туриченко сейчас строит сольную карьеру в России и молчит о полномасштабном вторжении.

"Мы были очень хорошо знакомы. Недавно я подумал, где Кирилл и чем он занимается. Оказывается, сейчас Туриченко продолжает петь в группе "Иванушки-International", а еще строит сольную карьеру. Где? Правильно! Там. Один из наших общих знакомых рассказал, что Туриченко даже сменил гражданство на российское, но пока официального подтверждения этому нет", – поделился Демин.

Позиция Туриченко по войне в Украине

Через несколько дней после вторжения он сказал, что беспокоится за своих родных из Одессы, однако в его сообщении не было четкого призыва остановить большую войну.

Через несколько месяцев он, вероятно, забыл о своих близких и продолжил выступать в стране-агрессора.

Кроме того, он часто ездит за границу на отдых, пока Россия бомбит его родную Украину.

Напомним, Меладзе "поймали" в Куршевеле и спросили об Украине.

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