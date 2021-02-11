Рэперша часто эпатирует публику своими выходками.

Популярная рэперша Карди Би опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она предстала с необычной прической. В ее распущенных волосах болтаются головы игрушечных Барби и Кенов. При этом звезда поднесла одну руку ко рту и показала средний палец, облизав его.

За несколько часов фото набрало почти 900 тысяч лайков. Кажется, поклонники уже привыкли к эпатажности Карди Би, и им это нравится.

Кто такая Карди Би:

Карди Би родилась 11 октября 1992 года в Бронксе, Нью-Йорк

В сентябре 2017 года сингл «Bodak Yellow» занял первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, сделав Карди Би первой за почти 20 лет рэп-исполнительницей на вершине этого чарта с сольным треком

По итогам 2018 года Карди Би вошла в рейтинг звезд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей, составленный ресурсом Pornhub

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Автор: Диана Могилевич