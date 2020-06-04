"Я очень сильно меняюсь": супермодель Кара Делевинь рассказала о своей пансексуальности

Девушка снялась в фотосессии, автором которой выступил фешн-фотограф Бью Грили.

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в откровенном интервью рассказала о своей пансексуальности – сексуальном влечении к человеку вне зависимости от его биологического пола и гендерной идентичности.

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«Дело в том, что я очень сильно меняюсь. Все время ощущаю себя по-разному. Иногда чувствую себя более женственной, а иногда – больше мужчиной. Думаю, что всегда буду пансексуалом. Как бы он не определял себя – «они», «он» или «она», я влюбляюсь в человека, вот и все. Меня привлекает человек», – отметила она.

Модель снялась в фотосессии, автором которой выступил фешн-фотограф Бью Грили.

Стоит отметить, что около месяца назад стало известно о расставании Делевинь с ее девушкой, 30-летней актрисой Эшли Бенсон. Пара встречалась два года.

Ранее УНИАН сообщал, как 19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова призналась в бисексуальности.

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