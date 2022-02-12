Певица записала семь композиций.

Украинская певица Слава Каминская выпустила свой первый альбом "Имя твое" в преддверии Дня влюбленных.

Исполнительница презентовала свои работы в Instagram со словами:

"Альбом уже в сети".

"Альбом на репите", "Классные песни", "Рыжая все-таки", "Супер альбом", "Шикарный", "Скачал все песни", – отреагировали поклонники.

Известно, что все песни основаны на личных историях из жизни певицы. Всего их в альбоме семь.

Главную песню альбома "Имя твое" певица посвятила истории любви с бывшим мужем, а песню "Пополам" – своим последним отношениям.

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