Слава Каминская / фото instagram.com/babaslavka
Украинская певица Слава Каминская выпустила свой первый альбом "Имя твое" в преддверии Дня влюбленных.
Исполнительница презентовала свои работы в Instagram со словами:
"Альбом уже в сети".
"Альбом на репите", "Классные песни", "Рыжая все-таки", "Супер альбом", "Шикарный", "Скачал все песни", – отреагировали поклонники.
Известно, что все песни основаны на личных историях из жизни певицы. Всего их в альбоме семь.
Главную песню альбома "Имя твое" певица посвятила истории любви с бывшим мужем, а песню "Пополам" – своим последним отношениям.