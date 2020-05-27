"Настя такая секси": Каменских завела сеть ярким танцем (видео)

В ответ певица получила сотни комплиментов.

Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих поклонников ярким танцем, видео которого она опубликовала в своем Instagram.

На нем артистка танцует на камеру в коротком белом свитере, демонстрируя тем самым свой упругий живот.

"Пробуди свою внутреннюю богиню", - говорится в подписи к видео.

Поклонники звезды засыпали ее сотнями комментариев с комплиментами. "Супер", "Богиня", "Как всегда - отличный танец. Настя такая секси", "Красотка любимая", "Очень пластичная", - написали подписчики Каменских.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.

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