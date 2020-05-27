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"Настя такая секси": Каменских завела сеть ярким танцем (видео)

05:33, 27 мая 2020
Звезды
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Каменских порадовала подписчиков танцем / instagram.com/p/B06SEgojMLA

На нем артистка танцует на камеру в коротком белом свитере, демонстрируя тем самым свой упругий живот. 

"Пробуди свою внутреннюю богиню", - говорится в подписи к видео.

Поклонники звезды засыпали ее сотнями комментариев с комплиментами. "Супер", "Богиня", "Как всегда - отличный танец. Настя такая секси", "Красотка любимая", "Очень пластичная", - написали подписчики Каменских.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.

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Теги: #Настя Каменских