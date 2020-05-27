"Настя такая секси": Каменских завела сеть ярким танцем (видео)
05:33, 27 мая 2020Звезды
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В ответ певица получила сотни комплиментов.
Каменских порадовала подписчиков танцем / instagram.com/p/B06SEgojMLA
Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих поклонников ярким танцем, видео которого она опубликовала в своем Instagram.
На нем артистка танцует на камеру в коротком белом свитере, демонстрируя тем самым свой упругий живот.
"Пробуди свою внутреннюю богиню", - говорится в подписи к видео.
Поклонники звезды засыпали ее сотнями комментариев с комплиментами. "Супер", "Богиня", "Как всегда - отличный танец. Настя такая секси", "Красотка любимая", "Очень пластичная", - написали подписчики Каменских.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.
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