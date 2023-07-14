Они познакомились 20 лет назад.

Украинская певица Камалия уже много лет замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Они, кажется, до сих про счастливы вместе, несмотря на то, что недавно объявили о разводе.

Скорее всего, между ними пробежала черная кошка, однако они сумели спасти и сохранить свой брак. Кажется, развод отменяется. В связи с пристальным вниманием к их паре, Камалия рассказала, чем покорила мужа-миллиардера.

20 лет назад певица в сопровождении оркестра исполнила украинскую народную песню "Місяць на небі". Как призналась артистка, Захур, услышав эту песню из ее уст, был просто заворожен.

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"Именно с этой песни 20 лет назад началась наша красивая любовная история с Захуром. Услышав эту песню в тот заветный вечер, он едва не признался в любви! Я до сих пор помню: это была пятница, 11 июля, вечер, 21 час…" – рассказала Камалия.

Что пишут пользователи сети

"Хочется больше таких песен от вас"

"Невероятно! Браво!"

"Ваши красота, чувственный вокал и женственность - это крутое сочетание"

"Я в восторге! Вы невероятная! Пусть ваша любовь с Захуром будет вечной"

"Проникновенно и очень чувственно"

Напомним, на днях Камалия отпраздновала с мужем 20 лет со дня их знакомства.

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