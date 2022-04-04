Камалия назвала россиян "сорняком".

Украинская певица Камалия высказалась по поводу россиян, которые хотят уничтожить Украину.

Она опубликовала видео в своем Instagram, на котором россияне говорят, что именно Россия должна победить в войне с Украиной и массово поддерживают путинский режим.

После таких высказываний жителей России Камалия назвала их "сорняком", который нужно вырывать из развитого общества всего мира.

"После таких высказываний кацапов хочется снести с лица земли россию вместе со всеми ее жителями, чтобы ни одного гена зла не осталось! Там уже не люди, а биомасса! Это же сорняк процветающего и развитого общества всего мира! А что с сорняком делают в огороде и для чего? Знаете?" - сказала певица.

Напомним, ранее Камалия рассказала о побеге из Украины во время войны.

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