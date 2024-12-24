Певица отметила, что самым дорогим автомобилем в ее коллекции является Bentley.

Певица Камалия поделилась подробностями своей автоколлекции, отметив, что в ее гараже есть целый ряд элитных автомобилей. По словам артистки, количество ее автомобилей не превышает пяти, но они являются настоящими жемчужинами среди дорогих машин.

Ранее большинство из них принадлежали семье Камалии и ее экс-супругу, миллиардеру Мохаммаду Захуру, однако после развода судьба автомобилей осталась неизвестной. В интервью для программы "Тур звездами" певица призналась, что самой большой среди ее коллекции была Bentley. Однако точную сумму, которую она заплатила за этот автомобиль, Камалия не разглашала.

"У меня не одна машина и на две, а больше. У нас на семью все машины. У меня, например, было четыре. Bentley, наверное была самой дорогой", - сообщила артистка.

Артистка также призналась, что иногда пользуется своей узнаваемостью, чтобы избежать штрафов во время вождения.

Отвечая на вопрос журналистки Натальи Тур о том, бывали ли случаи, когда полиция ее останавливала, Камалия поделилась, что ее неоднократно прощали за превышение скорости, и даже брали автографы.

Напомним, Камалия отреагировала на скандальное заявление Славы Соломки, что она "бездарная" певица.

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