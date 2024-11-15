Певица с дочками украшают квартиру в Лондоне.

Украинская певица Камалия, которая сейчас вместе с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой живет в Лондоне, активно готовится к зимним праздникам. Звезда поделилась атмосферными фотографиями на своей странице в Instagram, где показала, как они с девочками украсили свой лондонский дом.

На снимках можно увидеть уже украшенную елку, празднично сервированный обеденный стол с хвойными веточками и свечами, а также другие элементы новогоднего декора. Камалия призналась, что дочери сами захотели создать праздничную атмосферу в доме, и она с радостью их поддержала.

Однако, несмотря на то, что сейчас семья находится в Лондоне, Камалия планирует встречать Новый год в Украине, в кругу родных и близких.

"Пока я нахожусь в Лондоне, мои дочери захотели вместе со мной украсить квартиру к новогодним праздникам. Хотя праздновать будем в Украине, в Киеве", - написала певица.

Камалия - не единственная украинская звезда, которая несмотря на обстоятельства, стремится сохранить связь с родиной и поддерживать украинские традиции. В это сложное время такие жесты имеют особое значение и вдохновляют многих украинцев.

Напомним, Камалия показала 11-летнюю дочь на костылях.

Вас также могут заинтересовать новости: