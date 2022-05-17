На Евровидении Олег Псюк тоже выступал, конечно же, в розовой панаме. Теперь это - самый модный аксессуар сезона не только в Украине.

Признавайтесь, после триумфального выступления группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 вам тоже захотелось купить розовую панаму и щеголять таким оригинальным аксессуаром? Этот головной убор - фишка солиста музыкального коллектива Олега Псюка.

Интересно, что такой яркий и оригинальный аксессуар стал неотъемлемой частью образа Kalush совершенно случайно. Оказывается, Олег купил на секонде себе панаму для съемок клипа на песню "Не маринуй". И даже подумать не мог, что это станет стильным дополнением его "луков". Но получилось так, что розовая панама - визитка группы теперь.

"Здесь нет ни одного супер-замысла. Просто в первом клипе, который очень понравился людям, он называется "Не маринуй", я был в этом образе, в панамке, и он очень людям понравился и запомнился. И я решил, пусть это будет такая фишка", - делился музыкант в интервью DW.

По словам Олега, сейчас у него есть две такие панамы - одна со съемок клипа, из секонд-хенда, вторая - случайно увиденная и купленная у девушки в Instagram.

Еще накануне Евровидения Kalush Orchestra выпустили лимитированную коллекцию панам - с вышитыми названиями Kalush и Kalush Orchestra. Стоимость такого стильного аксессуара - 500 грн.

Ранее в сети показали "пророческую" фотографию президента Украины Владимира Зеленского еще с тех времен, когда он снимался в "Квартале 95". На фотографии он предстал в розовой панаме, как и лидер группы-победителя Евровидения 2022.

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