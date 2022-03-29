Первый полуфинал пройдет 10 мая 2022 года в Турине.

В 2022 году на Евровидение Украину представит группа Kalush Orchestra. В первом полуфинале в Турине украинские музыканты будут выступать шестыми.

Об этом сообщает официальный сайт конкурса, где недавно был опубликован порядок выступления всех участников.

Помимо этого, на официальном YouTube-канале опубликовали нарезку из номеров всех участников первого и второго полуфиналов.

Отметим, первый полуфинал Евровидения-2022 состоится на PalaOlimpico в Турине 10 мая. Второй полуфинал - 12 мая. Финал конкурса состоится 14 мая.

Напомним, лидер группы "Калуш Оркестра" Олег Псюк с начала вторжения России в Украину занимается помощью украинским военным. Но музыкант признается - все участники группы не покидают надежду поехать в Италию и представить Украину на Евровидении лично.

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