Судя по фото, украинская группа подарил голливудской звезде фирменную розовую панаму.

Группа Kalush Orchestra отправилась в тур по Америке - так музыканты собирают средства в поддержку Украины. И участники коллектива изрядно удивили своих фанатов - в Лос-Анджелесе они встретились с голливудским актером Арнольдом Шварценеггером.

Соответствующими фотографиями "железный Арни" поделился на своей странице в Instagram.

"Это было фантастически встретить Kalush Orchestra, триумфаторов Евровидения от Украины. Вы вдохновляете меня", - написал Шварценеггер в соцсети.

Видео дня

А в Kalush Orchestra рассказали, что актер пригласил их к себе домой.

"Нас к себе домой пригласил Арнольд Шварценеггер", – написал музыкальный коллектив в своих "историях" в Instagram.

Шварценеггер обратился к россиянам: что он сказал жителям РФ

Ранее голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал обращение к жителям России.

Он назвал россиян, которые выходят на митинги против войны, своими героями.

"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения... Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты.

Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть в Кремле начала ее. Это не война российского народа. Нет", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: