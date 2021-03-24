У Кароль есть талисман-игрушка
Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала, что она с собой носит талисман в память о покойном муже Евгение Огире.
Читайте такжеСМИ показали особняк Тины Кароль с высоты птичьего полетаИгрушечная панда для артистки - особый символ. Об этом она заявила в программе "Жизнь известных людей".
"Просто если бы знали, что для меня значит панда в целом. Мой муж всегда был пандой...",- поделилась Тина.
История любви Тины Кароль и Евгения Огира
- В январе 2008-го года пара тайно от всех расписалась. А в июне того же года они обвенчались в Киево-Печерской Лавре.
- Через несколько месяцев певица родила Евгению первенца Вениамина.
- В конце 2012 года в интервью Кате Осадчей Тина Кароль призналась, что год был тяжелым для нее из-за болезни мужа.
- 28 апреля 2013 года Евгений Огир умер после борьбы с раком желудка.
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