Актриса в свое время была очень популярной.

Telegram-канал "Старый папарацци" обнародовал снимок актрисы театра и кино родом из Харькова Людмилы Гурченко. На фото, сделанном в 1991 году, знаменитость позирует на фоне автомобиля ВАЗ ("девятка") - его ей подарили на кинофестивале.

В руках у 56-летней Гурченко сумочка CHANEL - то, что на тот момент вызывало бешеную зависть не только у фанатов, но и даже у коллег по сцене.

Следует отметить, что в кадре Людмила выглядит довольно ухоженно: стильное платье-пиджак, массивные украшения, повязка на голове и аккуратные черные туфли-лодочки. Однако мысли комментаторов по поводу ее внешности разделились.

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Реакция соцсетей

"Страшная, как атомная война"

"Фигура отличная у Гурченко, фильм посмотрите "Старые клячи", она там уже в возрасте, а тело как у девушки... Следила очень за собой!"

"Хороша! Вот что значит порода. Это не купить. И не сравнить с сегодняшними надутыми куклами с накаченными задницами"

Кто такая Людмила Гурченко и чем она известна

Гурченко - советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица, режиссёр. Родилась будущая звезда в городе Харьков в 1935 году.

Ее родители работали в Харьковской филармонии, поэтому у девочки с детства была тяга к творчеству и к прекрасному. Когда Люде было всего 6 лет, город оккупировали немцы. В этом возрасте девочка, по словам ее матери, выступала перед солдатами.

Осенью 1944 года Гурченко поступила в музыкальную гимназию имени Бетховена, что стало еще одним шагом на пути к карьере певицы. После окончания учебы отправилась покорять Москву.

Помимо эстрадного вокала Людмила Гурченко развивала себя как киноактриса. Ее дебютом стал фильм "Дорога правды" 1956 года. Вот что по этому поводу женщина комментировала в одном из своих интервью:

"Я именно этого и хотела: прийти в кино, чтобы не молчать, не плыть по течению, а самой создавать волну".

В ее фильмографии есть такие легендарные картины, как "Карнавальная ночь", "Двадцать дней без войны", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Любовь и голуби", "Виват, гардемарины!", "Старые клячи".

Умерла Гурченко в 2011 году. 14 февраля она, выходя из своего дома, поскользнулась и сломала бедро. Врачи госпитализировали ее и через почти месяц отпустили домой.

Однако спустя пару недель ее состояние начало ухудшаться. Всему виной стала сердечная недостаточность. В один из моментов ухудшения состояния Людмилы ей вызвали "скорую", но реанимационные действия не смогли помочь.

Напомним, в центре Харькова открыли памятник Людмиле Гурченко.

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