В своей речи он отметил, что Оскар перестал быть художественной премией, а получить статуэтку там может либо афроамериканец, либо ЛГБТ-лидер.

Российский кинорежиссер Никита Михалков предложил создать альтернативу премии Оскар. Такое предложение он выдвинул от имени Союза кинематографистов РФ. Михалков предложил раздавать талантливым артистам, кинорежиссерам и техническим работникам статуэтки с бриллиантовой бабочкой. Об этом пишут росСМИ.

"Но это должен быть не просто фестиваль. Чтобы было понятно, скажу, что это будет евразийский "Оскар". Сегодня Оскар стал абсолютно политической премией. Должны быть определенные условия — афроамериканец, лидер ЛГБТ, и это перестает быть премией художественной", - сказал Михалков во время своей речи на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

Напомним, путинист Михалков накинулся с критикой Андрея Макаревича.

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