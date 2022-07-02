Шеф-повар подчеркнул, что национальная кухня тоже в определенной степени религия.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал существуют рецепты "российского борща".

Телеведущий также признался, что расплакался, когда узнал, что украинский борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"У меня просто шквал эмоций. Это гораздо больше, чем просто борщ. Это признание украинской гастрономии, это признание, что мы имеем свою - украинскую - гастрономическую культуру", - отметил Клопотенко в интервью КП.

Клопотенко подчеркнул, что национальная кухня тоже в определенной степени религия.

"С точки зрения идентичности сегодняшнее событие - глыба, которая свидетельствует, что мы имеем свое, исконное, то, за что боремся. Ведь одна из причин этой войны заключается в том, что мы ищем свое, национальное, а нас в этом пытаются лишить. И тут - такая победа!",- рассказал он.

Также, по словам шеф-повара, эта победа должна была состояться позже, но ЮНЕСКО собрал внеочередное заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, и за борщ проголосовали.

Также Клопотенко рассказал, можно ли приготовить "российский борщ"

"Фактически его можно приготовить, рецепты в открытом доступе. Но присвоить наш борщ нельзя. Это так же, как сделать "русскую пиццу". Можно замесить тесто, что-то на него положить, а получится глупая игра. В России, как и во всем мире, готовят украинский борщ, а как они его называют – это теперь не наши проблемы", - отметил Клопотенко.

Напомним, культуру приготовления украинского борща внесли в Список нематериального культурного наследия организации, нуждается в срочной охране.

Впервые в истории номинационное досье рассмотрено вне очереди из-за военных действий в Украине, которые происходят в реальном времени и реальной угрозы культурному элементу.

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